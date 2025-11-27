La verità è un’altra Bimbi del bosco l’ex avvocato dice tutto
Una famiglia al centro della cronaca, tre bambini e una vicenda che sembra uscita da un romanzo: dietro la storia dei bimbi del bosco si nascondono dubbi, tensioni e una verità che, fino a oggi, nessuno aveva il coraggio di raccontare davvero. Ma ora qualcosa è cambiato: chi ha seguito il caso dall’interno ha deciso di parlare. La decisione arriva come un fulmine a ciel sereno: l’avvocato Giovanni Angelucci, da mesi accanto alla famiglia Trevallion-Birmingham, getta la spugna. Dietro il suo volto stanco si leggono i segni di un percorso esasperante, fatto di promesse mancate e continui dietrofront. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Scopri altri approfondimenti
L’Altra Faccia – Volti, voci e verità”, il nuovo format di Siena TV condotto da Matteo Borsi. Ospite di questa puntata, per l'ultima volta: Raffaele Ascheri, Presidente della Biblioteca degli Intronati, scrittore e blogger Questa sera alle 21.30 su Siena TV (canale 91) - facebook.com Vai su Facebook
Spunta un’altra verità: il bosco di Palmoli dove si trova il casolare della famiglia Trevallion fa parte di un’area oggetto di un progetto per la realizzazione di un parco eolico. Ovviamente, la presenza di residenti ostacola il piano. Vai su X