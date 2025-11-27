La verità dietro l’intervista di Belen a Vanity Fair | non era ubriaca ma c’è dietro qualcosa di più grave
Il video è diventato virale in poche ore. Belen Rodriguez sul palco del Vanity Fair Stories 2025 al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, visibilmente provata, con un eloquio rallentato e movimenti incerti. Il presentatore che la accompagna a braccetto, prima per farla sedere, poi per aiutarla a lasciare la scena. I social si sono scatenati: “ Ma cosa le sta succedendo? “, “ Non riesce nemmeno a parlare “, “ Perché nessuno l’ha fermata prima di farla salire? “. Le ipotesi si sono moltiplicate, dai commenti preoccupati a quelli più cattivi, passando per chi ha parlato di ubriachezza o altro. Ma la verità è diversa, e molto più seria. 🔗 Leggi su Screenworld.it
