La UE dà il via libera all' uso delle armi controverse tra cui mine antiuomo e armi chimiche | l' Europa sempre più nel baratro
Una decisione deplorevole,, che merita un commento critico e controvento Mentre finalmente e faticosamente si sta raggiungendo la auspicata pace in Ucraina, grazie all'accordo tra Vladimir Putin e Donald Trump (che ha sobriamente capito di non poter sconfiggere la Russia), l'Unione Europea no. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Contro la finanziaria di guerra del governo Meloni! Giù le armi, su i salari! Palestina libera, rompere con Israele! 28 novembre sciopero generale CUNEO, ore 9.30 appuntamento in piazza Palestina (ex piazza Europa) 29 novembre manifest - facebook.com Vai su Facebook
PODCAST | Via libera definitivo alla riforma della giustizia. Meloni: "Traguardo storico". Trump ordina la ripresa dei test sulle armi nucleari. #ANSA Vai su X
Manovra, l’Ue promuove l’Italia: via libera. Il ministro Giorgetti: «Siamo sulla strada giusta» - Riunita a Strasburgo, la Commissione europea ha dato ieri le “pagelle” ai Paesi dell’Unione contenute nel ... Segnala ilmessaggero.it
Ue dà il via libera al Dpb italiano: conti in ordine e rating Moody’s in rialzo, ma restano sfide fiscali - La valutazione della Commissione si inserisce nella strategia del governo di mantenere i conti in ordine, con una legge di bilancio improntata alla prudenza ... Come scrive affaritaliani.it
Dall'Ue il via libera ai dazi su mini pacchi postali, la stretta contro l'e-commerce cinese - L' Ecofin ha abolito l'esenzione dai dazi doganali per i pacchi in ingresso nell'Unione che valgono meno di 150 euro. Riporta msn.com