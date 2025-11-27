La truffa | si finge un poliziotto e si fa fare un bonifico da 4300 euro

Si finge un poliziotto e si fa fare un bonifico da 4300 euro. La polizia di Perugia ha denunciato un 25enne italiano con precedenti per truffa ai danni di un 60enne di Assisi.Secondo quanto ricostruito dalla polizia tutto è iniziato con un falso sms arrivato sul telefono del 60enne in cui si.

