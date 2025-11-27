La traccia di dna sotto le unghie di Chiara Poggi ' incastra' Andrea Sempio | altamente compatibile

Tracce del dna di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto del 2007. Il materiale genetico ritrovato sulle unghie della vittima sarebbe compatibile con una "percentuale elevatissima" con quello della linea maschile della famiglia Sempio, indagato dalla procura. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Garlasco, la perizia sulle unghie di Chiara: «Tracce compatibili con il Dna di Sempio» - MILANO Lo sosteneva il consulente della procura di Pavia, Carlo Previderé, che nella sua relazione attribuiva il Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi al nuovo indagato Andrea ... Da ilmessaggero.it

Garlasco, clamorosa svolta. La perizia: "C'è il Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi" - Nuova clamorosa svolta sul caso del delitto di Garlasco, la perizia disposta dal Tribunale di Pavia certifica che "c'è il Dna di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara". Da affaritaliani.it

Garlasco, la perizia e la mail: «Le tracce sotto le unghie di Chiara Poggi sono compatibili con il Dna di Andrea Sempio» - È un colpo di scena tecnico che irrompe nella cronaca giudiziaria: il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi non era affatto inutilizzabile. leggo.it scrive