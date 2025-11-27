La traccia di dna sotto le unghie di Chiara Poggi ' incastra' Andrea Sempio | altamente compatibile

Milanotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tracce del dna di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto del 2007. Il materiale genetico ritrovato sulle unghie della vittima sarebbe compatibile con una "percentuale elevatissima" con quello della linea maschile della famiglia Sempio, indagato dalla procura. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

