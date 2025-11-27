Sarà un pomeriggio dedicato alla fantasia quello di domenica 30 novembre, quando, alle ore 17, la sede di Primi Anni in viale Italia ospiterà “La Terra dei Draghi”, spettacolo pensato per coinvolgere bambini e famiglie in un viaggio immaginario tra creature straordinarie e atmosfere fiabesche. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - "La Terra dei Draghi”: evento per i più piccoli ad Avellino