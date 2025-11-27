La strada più dritta del mondo | il rettilineo da record

Gazzetta.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si trova nel deserto dell'Arabia Saudita. Era un lusso di re Fahd, ora si chiama Highway 10. Ha il tratto rettilineo più lungo del pianeta per il Guinness dei Primati. Ma non è la sola strada dove le curve sono quasi bandite. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

