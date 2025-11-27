La strada più dritta del mondo | il rettilineo da record

Si trova nel deserto dell'Arabia Saudita. Era un lusso di re Fahd, ora si chiama Highway 10. Ha il tratto rettilineo più lungo del pianeta per il Guinness dei Primati. Ma non è la sola strada dove le curve sono quasi bandite. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La strada più dritta del mondo: il rettilineo da record

240 chilometri senza una curva: la strada più lunga del mondo è in Arabia Saudita - Era la strada privata nel deserto di Re Fahd: ora è un'autostrada pubblica con il tratto rettilineo più lungo del pianeta, certificato dal Guinness dei Primati ... Riporta msn.com

La strada più dritta del mondo: 256 km senza toccare il volante (e non è in Australia) - L'Autostrada 10 trasforma un viaggio in auto in un’esperienza estrema tra calore, solitudine e meraviglia paesaggistica ... Si legge su supereva.it