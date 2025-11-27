Clamoroso ribaltone sulla panchina della Zeta Milano, capolista del girone Q della Seconda categoria: il club di proprietà dello youtuber ZW Jackson ha esonerato mister Dario Hubner affidando la squadra al ds Cristian Brocchi (in tandem con Mascetti, allenatore della Juniores U19), ex giocatore e tecnico di Milan, Brescia, Monza e Vicenza. Non siamo in serie A ma nel calcio più genuino dilettantistico, Una decisione maturata dopo il pesante 5-1 incassato dai rossoneri contro la Triestina Milanese: otto vittorie, due pareggi e una sola sconfitta evidentemente pesano meno dei quattro punti nelle ultime tre gare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La storia. Hubner esonerato da primo in classifica. Zeta Milano a Brocchi