La storia di Luis Fogaroli che volerà da Merate a Manila per chiudere un cerchio
Merate (Lecco) – Per la prima volta, dopo oltre mezzo secolo, tornerà dalla sua prima famiglia, nella sua prima casa. Tra pochi giorni Luis Fogaroli, 55enne di Merate, incontrerà di nuovo le sorelle del Buon Pastore, nell’orfanotrofio Heart of Mary Villa di Manila, nelle Filippine: sono state le sue mamme per i primi 15 mesi di vita, prima che venisse adottato in Italia da mamma Rosita e papà Piero insieme alla sorella più grande Giovanna e Bianca, un’altra sorella ma italiana. CARDINI LECCO MERATE = LUIS FOGAROLI, ADOTTATO AD UN ANNO E MEZZO PROVENENDO DALLE FILIPPINE, HA LANCIATO UNA RACCOLTA FONDI PER ORFANOTROFIO DI MANILA - 26-11-2025 Non andrà a Manila a mani vuote. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
