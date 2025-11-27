La storia della partigiana Nunziatina Verità prende vita in una figurina solidale per l' anniversario della Liberazione

Oggi a Faenza è stata consegnata la Figurina solidale dedicata a Nunziatina Verità, ex partigiana faentina per la Liberazione di Faenza, in occasione di Materiale resistente, il concerto che celebra il disco indipendente sulla Liberazione, che si terrà sabato 29 novembre al Piccadilly a cura del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - La storia della partigiana Nunziatina Verità prende vita in una figurina solidale per l'anniversario della Liberazione

