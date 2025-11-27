La statua di Pavarotti nella buca Biancani non cerca scorciatoie | Abbiamo sbagliato ma resta tutto così
Pesaro, 27 novembre 2025 – “Chiedo scusa alla famiglia Pavarotti, davvero: il Comune ha sbagliato, me ne assumo io la responsabilità. Pavarotti però non era un musone, era uno che amava la vita”. Andrea Biancani non gira intorno alla questione e dice di voler fare il “parafulmine” alla polemica. La statua del Maestro, “ingabbiata” dentro la pista di ghiaccio di piazzale Lazzarini, ha fatto infuriare Nicoletta Mantovani e sollevato un’ondata di sarcasmo nazionale. Lui, il sindaco, incassa. E risponde, punto per punto. Pavarotti tra i pattinatori, la statua intrappolata nella pista di ghiaccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
