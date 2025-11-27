La squadra Tumbarello lavora a parte | oggi si decide La Juventus Next Gen perde Pedro Felipe

Seduta mattutina per i biancorossi di Giovanni Tedesco in vista della partita di domenica contro la Juventus Next Gen, scesa in campo ieri nel match di campionato (recupero della quattordicesima partita di campionato) contro il Gubbio. La squadra bianconera, che ha pareggiato per 1-1, per il prossimo confronto dovrà rinunciare a Pedro Felipe che ha rimediato il cartellino rosso. Una perdita pesante per la formazione di Brambilla. Dopo la seduta di scarico del martedì (con i biacorossi impiegati contro la Vis Pesaro che sono stati in piscina), il Perugia si è ritrovato ieri mattina per iniziare la preparazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

