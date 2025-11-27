La spilla di Louis Partridge al GQ Men of the Year 2025 ci ricorda che indossare un po' di primavera è sempre una scelta giusta

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Poco importa che il freddo sia di fatto appena arrivato, Louis Partridge ha detto primavera. E lo ha detto forte e chiaro, presentando al party del GQ Men of the Year di Milano con un fiore sulla giacca. Pardon, una spilla a forma di fiore, rosa, applicata con tutta la leggiadria del caso al revers grigio: una scelta che ci ricorda che a) la giusta spilla resta uno degli accessori migliori per elevare un look, soprattutto quando l'occasione è uno dei red carpet più importanti dell'anno; e che b) nonostante i due gradi scarsi della notte meneghina la bella stagione è comunque dietro l'angolo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

