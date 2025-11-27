La spilla di Louis Partridge al GQ Men of the Year 2025 ci ricorda che indossare un po' di primavera è sempre una scelta giusta
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Poco importa che il freddo sia di fatto appena arrivato, Louis Partridge ha detto primavera. E lo ha detto forte e chiaro, presentando al party del GQ Men of the Year di Milano con un fiore sulla giacca. Pardon, una spilla a forma di fiore, rosa, applicata con tutta la leggiadria del caso al revers grigio: una scelta che ci ricorda che a) la giusta spilla resta uno degli accessori migliori per elevare un look, soprattutto quando l'occasione è uno dei red carpet più importanti dell'anno; e che b) nonostante i due gradi scarsi della notte meneghina la bella stagione è comunque dietro l'angolo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Altre letture consigliate
Proseguiamo con le novità! Spilla raffigurante cane con cappello di paglia e occhiali. In acrilico, doppio strato. Due varianti di colore disponibili. dimensione:7x4 cm #irisbijoux - facebook.com Vai su Facebook
Louis Partridge si vede poco in Jay Kelly , ma il suo ruolo è fondamentale - Ecco come, con un ruolo piccolo da una sola scena e poco più, Louis Partridge si è rivelato il valore aggiunto di Jay Kelly ... Lo riporta gqitalia.it
Louis Partridge ha scelto un look “calcistico” per ricordarci le sue radici britanniche - Ma questo non gli impedisce di portare con sé un po’ di sapore di casa ... Come scrive gqitalia.it
Let’s Toast to Louis Partridge’s Skinny Headband - It has that easy floppiness, the slight curl, the shape through the front, the deep and glossy color. Lo riporta gq.com