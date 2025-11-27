La solita Inter | costruisce sciupa va sotto la riprende Poi il finale più amaro

Madrid, 26 novembre 2025 – Un altro sforzo titanico, un altro inseguimento, un altro match da ribaltare, e infine una nuova sconfitta. La seconda consecutiva, la quinta della stagione, la prima in Europa. Nei numeri, e nella notte del Metropolitano, c'è tutta l'Inter di oggi. Dopo il derby dei rimpianti, contro l’Atletico Madrid c'era voluto quasi il 60% di possesso palla, e almeno cinque grosse occasioni da gol, prima di staccare l’1-1 con Piotr Zielinski (seconda rete stagionale, prima in Europa in maglia nerazzurra), ritrovandosi sotto alla prima chance concessa. I gol e i temi. Questa volta non è colpa di Yann Sommer, di mezzo – nel gol di Alvarez – c’è anzi un sospetto tocco col braccio di Baena che il francese François Letexier nega dopo il Var (nonostante annulli d'impatto, e non ci siano immagini chiare per rinnegare la prima impressione), ma quella di Chivu resta una squadra sbilanciata, con i difensori costretti a coprire metàcampo contro le rapide ripartenze dei padroni di casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La “solita” Inter: costruisce, sciupa, va sotto, la riprende. Poi il finale più amaro

