La skincare firmata Dua Lipa | creme sieri e rossetti sono diventati la misura del successo delle star?

Ilfattoquotidiano.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Siccome un tour planetario e un matrimonio da organizzare non erano già abbastanza, Dua Lipa debutta nel mondo della skincare, creando una sua linea per Augustinus Bader, famoso per le creme di lusso, e si aggiunge così a una lunga schiera di star che si sono lanciate nel mondo della cosmetica e della cura dei capelli, ma con una strategia completamente diversa. La linea DUA, lanciata giusto in tempo per i regali di Natale, è minimal ed essenziale: si compone infatti di tre prodotti fondamentali, cioé un detergente delicato e cremoso (Balancing Cream Cleanser), un concentrato multi-vitaminico (Supercharged Glow Complex) e una crema idratante (Renewal Cream). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

