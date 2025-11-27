La skincare firmata Dua Lipa | creme sieri e rossetti sono diventati la misura del successo delle star?
Siccome un tour planetario e un matrimonio da organizzare non erano già abbastanza, Dua Lipa debutta nel mondo della skincare, creando una sua linea per Augustinus Bader, famoso per le creme di lusso, e si aggiunge così a una lunga schiera di star che si sono lanciate nel mondo della cosmetica e della cura dei capelli, ma con una strategia completamente diversa. La linea DUA, lanciata giusto in tempo per i regali di Natale, è minimal ed essenziale: si compone infatti di tre prodotti fondamentali, cioé un detergente delicato e cremoso (Balancing Cream Cleanser), un concentrato multi-vitaminico (Supercharged Glow Complex) e una crema idratante (Renewal Cream). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Ecco alcuni momenti della nostra giornata RVBLAB Vi ricordiamo il BLACK FRIDAY firmato RVB LAB Dal 27 novembre al 1 dicembre approfitta della super promo Black Friday firmata RVB LAB: –30% di sconto su tutta la linea! Make-up, skincare, tratta - facebook.com Vai su Facebook
La skincare firmata Dua Lipa: creme, sieri e rossetti sono diventati la misura del successo delle star? - Ma il beauty è davvero la nuova misura del successo delle celebrità? Secondo ilfattoquotidiano.it
Dua Lipa lancia “DUA”, la sua prima linea skincare in collaborazione con Augustinus Bader - tech, in collaborazione fra la pop star e il brand di cosmesi rigenerativa già amato da moltissime ... Come scrive iodonna.it
Dua Lipa debutta nella skincare con una linea in collaborazione con Augustinus Bader - La cantante ha firmato una linea skincare, Dua Skincare, appunto, in collaborazione con Augustinus Bader, ... vanityfair.it scrive