La sinistra americana come quella europea deve tornare a parlare alla pancia degli elettori

Linkiesta.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ultimo decennio in Europa e negli Stati Uniti i partiti di destra hanno saputo intercettare meglio dei loro avversari le esigenze degli elettori in materia economica. Con una buona dose di populismo e demagogia, molti partiti, da Lega e Fratelli d’Italia fino al Rassemblement National francese, all’AfD tedesca e al Partito Repubblicano trumpizzato di quest’epoca, hanno saputo parlare alla pancia degli elettori. Ora però il vento sta cambiando. Alcune indicazioni arrivano dagli Stati Uniti, dove la campagna elettorale vincente di Zohran Mamdani – sindaco eletto di New York – dimostra il peso specifico enorme dell’economia nel dibattito politico, soprattutto in luoghi in cui gli stipendi non hanno seguito il passo dell’aumento del costo della vita. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

la sinistra americana come quella europea deve tornare a parlare alla pancia degli elettori

© Linkiesta.it - La sinistra americana, come quella europea, deve tornare a parlare alla pancia degli elettori

Leggi anche questi approfondimenti

sinistra americana europea deveArriva la sinistra «Falce e Corano» - La vittoria del sindaco Mamdani a New York, le posizioni radicali della moglie illustratrice e la crescita del “socialismo islamico” tra USA ed Europa stanno ridefinendo la politica progressista, tra ... Scrive panorama.it

sinistra americana europea deveAlle radici del pregiudizio antiebraico della sinistra e della destra americana - la questione dell'antisemitismo sia riesplosa con virulenza. Secondo startmag.it

Fabrizio Barca a Fanpage.it: “Trump e Musk si possono battere, ma la sinistra deve cambiare l’Europa” - Ex ministro della coesione territoriale e da anni animatore del Forum Diseguaglianze e Diversità, Fabrizio Barca è una delle voci più ascoltate nella sinistra italiana. Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Sinistra Americana Europea Deve