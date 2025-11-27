La sfida della sostenibilità | Traguardo a ostacoli Ma è davvero in gioco la reputazione futura

FIRENZE "E’ cambiata la narrazione politica e la sostenibilità non va più di moda. L’esempio più lampante è forse l’aggiornamento del bilancio di sostenibilità (la famigerata Csrd) che ora viene limitato a poche grandi aziende". A spiegarlo è Luca Bonaccorsi, Partner PwC Italia, ESG e Membro del gruppo di esperti EFRAG. "Nell’ultimo anno abbiamo lavorato con tanti imprenditori che pensavano di dover fare il bilancio per la prima volta, o che dovevano fare l’upgrade dagli standard precedenti. Cosa abbiamo imparato? Intanto, che la maggior parte delle aziende non aveva una governance dei problemi di sostenibilità, e senza gestione non c’erano dati Esg o sistemi per gestirli – spiega –. 🔗 Leggi su Lanazione.it