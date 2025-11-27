La settimana di riflessione a Torino ha fatto benissimo a Conte e al Napoli Repubblica
Dopo le due settimane post-Bologna e le tante critiche per i giorni di permesso che Conte si è preso rimanendo a Torino, due vittorie di fila contro Atalanta e Qarabag hanno stravolto lo scenario. È il calcio nella sua essenza, nella sua polpa: il risultato e niente più. Scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi: Adesso autunno e assenze fanno meno paura. All’arrivo del freddo, infatti, Antonio Conte è corso ai ripari con il cambio di stagione: in soffitta la coperta di Linus del 4-3-3 e nuovi abiti per il suo Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
