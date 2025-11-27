La settimana di riflessione a Torino ha fatto benissimo a Conte e al Napoli Repubblica

Ilnapolista.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le due settimane post-Bologna e le tante critiche per i giorni di permesso che Conte si è preso rimanendo a Torino, due vittorie di fila contro Atalanta e Qarabag hanno stravolto lo scenario. È il calcio nella sua essenza, nella sua polpa: il risultato e niente più. Scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi: Adesso autunno e assenze fanno meno paura. All’arrivo del freddo, infatti, Antonio Conte è corso ai ripari con il cambio di stagione: in soffitta la coperta di Linus del 4-3-3 e nuovi abiti per il suo Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

la settimana di riflessione a torino ha fatto benissimo a conte e al napoli repubblica

© Ilnapolista.it - La settimana di riflessione a Torino ha fatto benissimo a Conte e al Napoli (Repubblica)

Leggi anche questi approfondimenti

settimana riflessione torino haTorino ha 258 cabine telefoniche: Telecom non le regala più ma ne smonterà 120 entro l'estate - Forze d'opposizione divise: rimuoverle subito o usarle per parlare con i defunti ... Secondo torinotoday.it

settimana riflessione torino haConte, dalla settimana a Torino al confronto con la squadra: perché non parla in conferenza - Così Antonio Conte aveva scoperchiato il vaso di Pandora dopo il ko di Bologna, il quinto in stagione tra campionato e Champions, lasciando intendere che all’interno del gruppo ... Secondo tuttosport.com

Torino| Possibili arrivi in settimana - Petrachi ci ha messo diverse settimane a cominciare a tesserare giocatori, ma ora che il DS granata ha iniziato, continua spedito nella ... Riporta calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Settimana Riflessione Torino Ha