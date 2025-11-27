la seconda vita di king toretto

Nella vita di Daniele Scardina c'è un prima e un dopo. E il momento in cui tutto cambia ha una data, quella del 28 febbraio 2023. Quel giorno, mentre si stava allenando in palestra, King Toretto, come tutti lo conoscono nel mondo della boxe, ha avuto un malore e si è accasciato al suolo. Trasportato d’urgenza all'ospedale in gravissime condizioni, è stato operato per un’emorragia cerebrale, cui ha fatto seguito un lungo periodo in coma. Il ritorno a casa è avvenuto quasi dieci mesi più tardi, il 20 dicembre. Da Rozzano al successo nel pugilato. Prima di diventare King Toretto, Daniele Scardina era un ragazzo cresciuto a Rozzano, periferia ovest di Milano, in un quartiere non facile in cui imboccare la strada sbagliata era questione di un attimo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

