La seconda segnalazione in pochi giorni provinciale tra Benevento e Ceppaloni | Una mulattiera senza illuminazione

Tempo di lettura: < 1 minuto La seconda segnalazione in pochi giorni ma non ci sarebbe nulla da meravigliarsi se il numero aumentasse anche nei prossimi. Le strade sannite, ormai, rappresentano un punto dolente per i numerosi automobilisti che sono costretti a percorrerle per svariati motivi e quotidianamente. Dopo la segnalazione sullo stato della provinciale 27, quella che collega Benevento ad Apice, ne è arrivata un’altra relativa ad un’arteria frequentata da tanti, la via che collega il capoluogo sannita a Ceppaloni. Un problema che si sta amplificando proprio nel periodo natalizio con un flusso che è aumentato vista la presenza dei mercatini al Castello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La seconda segnalazione in pochi giorni, provinciale tra Benevento e Ceppaloni: “Una mulattiera senza illuminazione”

