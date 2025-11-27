La scuola non può educare da sola E sull’educazione sessuale lo stiamo scoprendo tardi

Panorama.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è sempre una buona ragione per chiedere alla scuola di occuparsi di qualcosa di nuovo. Oggi è l’educazione sessuale, ieri quella civica, domani sarà quella emotiva o digitale. Ogni tempo ha i suoi bisogni, e la scuola — istituzione pubblica per eccellenza, luogo di formazione e di cittadinanza — non può sottrarsi. Ciononostante, non tutto può passare di lì. Non si può immaginare la scuola come una cassetta degli attrezzi per la vita, pronta a fornire soluzioni pratiche a ogni emergenza sociale. Perché la scuola non è questo — o almeno, non solo questo. È il luogo dove si costruisce il pensiero, non dove si dispensano risposte immediate. 🔗 Leggi su Panorama.it

la scuola non pu242 educare da sola e sull8217educazione sessuale lo stiamo scoprendo tardi

© Panorama.it - La scuola non può educare da sola. E sull’educazione sessuale lo stiamo scoprendo tardi

Scopri altri approfondimenti

Scuola: Mattarella, “non sia lasciata sola, non lasciare solo sulle sue spalle la totale responsabilità dell’educazione dei ragazzi” - “La scuola, con il suo innato senso di comunità, è una risposta preziosa” ai problemi del bullismo, cyberbullismo e della dispersione scolastica “a condizione che non sia lasciata sola, come purtroppo ... Segnala agensir.it

La scuola non può affrontare da sola tutte le sfide educative della società moderna - Ha bisogno di cura, di attenzione, di rispetto Ogni volta che qualcosa non ... Da panorama.it

SCUOLA/ “Le soft skills non bastano a educare: serve una direzione di senso” - Un contributo al dibattito non cognitivo/cognitivo" è illuminante per chi sta alla frontiera della scuola Come quotidianamente ... Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Scuola Pu242 Educare Sola