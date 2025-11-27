La scienza è in festa con Unicam

Torna con una nuova edizione "Scienza in Festa – Winter Edition", l’appuntamento promosso dall’ università di Camerino nell’ambito del progetto ViceVersa. Due giornate, domani e sabato, dedicate alla scienza raccontata in modo coinvolgente e multidisciplinare tra incontri, passeggiate scientifiche, spettacoli, libri e aperitivi tematici. Domani, alle 9.30, al ChIP l’incontro "Oltre i confini dell’aula: il ruolo dell’università nel dialogo con la società". Stessa location, alle 17.30, per la presentazione del libro "Vertigine" di Beatrice Mautino, una delle più autorevoli divulgatrici scientifiche italiane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

