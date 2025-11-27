La scatola di cereali che ha segnato la fine di un'epoca | benvenuti nel caso Sdrogo Gate
Una collaborazione tra lo streamer Blur e il brand Dolly Noire porta sugli scaffali digitali i cereali Sdrogo Pop. Il lancio però scatena un acceso dibattito online sulla parola simbolo dei Melagoodo, storico gruppo di content creator nato su YouTube. 🔗 Leggi su Fanpage.it
