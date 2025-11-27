La scarpa Nike con Super Nintendo funzionante incorporato

Un progetto unico nel proprio genere a firma del designer Gustavo Bonzanini per il 35esimo anniversario dello Snes. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - La scarpa Nike con Super Nintendo (funzionante) incorporato

