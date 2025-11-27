La Scala condannata per aver licenziato la maschera dopo l' urlo Palestina libera alla presenza di Meloni

27 nov 2025

Maschera licenziata per aver gridato "Palestina libera", La Scala condannata: quanti soldi spettano alla lavoratrice cacciata. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

la scala condannata per aver licenziato la maschera dopo l urlo palestina libera alla presenza di meloni

La Scala condannata per aver licenziato la maschera dopo l'urlo "Palestina libera" alla presenza di Meloni

scala condannata aver licenziatoLicenziata dopo l'urlo 'Palestina libera', Scala condannata - la lavoratrice (che aveva un contratto a termine) sarà risarcita di tutte le mensilità che intercorrono dal ... ansa.it scrive

