Tempo di lettura: < 1 minuto Barbara Garofano, originaria di Guardia Sanframondi, torna sotto i riflettori di Canale 5 per prendere parte a La Ruota dei Campioni, lo speciale dedicato ai migliori concorrenti de La Ruota della Fortuna, il format condotto da Gerry Scotti e Samira Lui. Per Barbara si tratta di un ritorno attesissimo, dopo la sua precedente partecipazione che l’aveva vista conquistare pubblico e premi con naturalezza e determinazione. La puntata, in onda questa sera alle 20,40, prevede – oltre a due ospiti d’eccezione: Max Giusti e Al Bano – tre sfide tematiche, ciascuna composta da cinque round, dalle quali emergeranno i tre concorrenti che avranno guadagnato di più. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La sannita Barbara torna su Canale 5, questa sera in gara a ‘La Ruota dei Campioni’