Una serata negativa sotto tutti i punti di vista, per la sconfitta subita, per la contestazione alla squadra, per il gesto di Knight, il tutto concluso con il silenzio stampa da parte della società. Ad annunciarlo è il direttore generale biancorosso Andrea Di Nino che spiega i motivi che hanno portato la società a non rilasciare dichiarazioni. "Mi scuso perché non amo i silenzi stampa – afferma Di Nino - ma essendo vicini alla prossima partita che è ovviamente decisiva per tanti motivi è fondamentale che la squadra e il gruppo tecnico in questo momento recuperino le energie mentali e fisiche. C’è poco da dichiarare se non chiedere scusa ai tifosi ed agli sponsor per questa prestazione e ovviamente deplorare il gesto di Seneca Knight che sarà sanzionato dal club. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La sala stampa. Della Rosa in silenzio. Di Nino chiede scusa: "Domenica decisiva. Facciamo quadrato»