La Ruota dei Campioni torna su Canale 5 con una nuova puntata speciale | quando in tv

Superguidatv.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il grandissimo successo della prima puntata, bissa l’appuntamento con La Ruota dei Campioni di Gerry Scotti. Questa sera torna lo speciale con protagonisti i campioni de La Ruota della Fortuna. Ecco quando in tv e anticipazioni. La Ruota dei Campioni quando in tv? Stasera su Canale 5 con ospiti speciali. Stasera, giovedì 27 novembre 2025, dalle 20.40 appuntamento con la seconda puntata speciale de “La Ruota dei Campioni” di Gerry Scotti con Samira Lui. Lo speciale, che vede sfidarsi i campioni de La Ruota della Fortuna torna dopo il grandissimo successo d’ascolti della scorsa settimana. Anche questa sera ritroveremo i campioni della attuale stagione de “La Ruota della Fortuna” che, più di tutti gli altri, hanno conquistato i montepremi più alti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

