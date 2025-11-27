anticipazioni e dettagli sulla puntata serale di La Ruota dei Campioni. La serata di giovedì 27 novembre 2025 porta in scena un nuovo appuntamento con La Ruota dei Campioni, programma che si conferma un grande successo di pubblico. Questo speciale dedicato ai migliori concorrenti della stagione si distingue per un forte ritmo, sfide tese e un montepremi aumentato, capace di rendere l’esperienza ancora più coinvolgente e spettacolare. Condotto da Gerry Scotti e affiancato da Samira Lui, l’evento riporta sul palco i protagonisti più vincenti, pronti a confrontarsi in una gara ricca di colpi di scena. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - La ruota dei campioni stasera 27 novembre 2025 chi partecipa