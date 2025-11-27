La ruota dei campioni ritorna in tv date e informazioni
il ritorno di “la ruota dei campioni” in prima serata su canale 5. Con grande successo, il spin-off del noto game show “La Ruota della Fortuna” si prepara a tornare sul palinsesto di canale 5. La programmazione estiva, inizialmente limitata, si sta trasformando in un appuntamento fisso dell’access prime time, confermando l’apprezzamento del pubblico e la solidità di uno dei volti di punta di Mediaset. quando è prevista la prossima trasmissione di “la ruota dei campioni”. le date e le anticipazioni. Il successo della prima puntata ha portato alla decisione di bissare l’appuntamento: la seconda puntata dello spin-off, dedicato ai vincenti del gioco principale, andrà in onda giovedì 4 dicembre. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
