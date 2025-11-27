Giovedì 27 novembre, alle 20,40, Gerry Scotti riapre le porte dello studio televisivo per un nuovo appuntamento con La Ruota dei Campioni, il torneo speciale che riunisce i concorrenti più vincenti di questa stagione de La Ruota della Fortuna. Una serata costruita per celebrare abilità, prontezza e quel pizzico di audacia che spesso fa la differenza sul tabellone, e che si preannuncia particolarmente ricca grazie alla presenza di ospiti d’eccezione e a una formula competitiva che è il segreto del successo dell’access prime time più sorprendente di questa stagione. La Ruota dei Campioni, anticipazioni del 27 novembre. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota dei Campioni, ospiti e anticipazioni del 27 novembre: arriva Max Giusti