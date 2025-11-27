La Ruota dei Campioni Gerry Scotti affascinato da Nicla e Samira | Mi piace ancora di più

Doveva essere una puntata speciale, magari da ripetere tra un bel po’ di tempo, e invece La Ruota dei Campioni si è fatta attendere appena una settimana. Esperimento ripetuto per Mediaset, con una prima serata che inizia molto prima. Il game show, infatti, ha inizio alle 20:40 e termina a mezzanotte. Gerry Scotti si è un po’ vantato degli ottimi ascolti (non la prima volta in stagione che lo ripete). Di fatto ha spiegato che il ritorno repentino è solo merito del pubblico: “Lo avete voluto voi”. Stesso format, dunque, stessi campioni. Bond, Gerry Bond. Con grande entusiasmo, Gerry Scotti, saluta il proprio pubblico e si lascia trascinare dalle note suonate dalla band. 🔗 Leggi su Dilei.it

