La Roma vince anche in Europa Midtjylland piegato 2-1

A segno El Aynaoui ed El Shaarawy, Dybala torna titolare ma si ferma Koné. ROMA - La Roma batte 2-1 il Midtjylland, in casa, nel match valido per la quinta giornata della prima fase di Europa League. Apre le marcature El Aynaoui dopo sette minuti ed El Shaarawy raddoppia all'83'. Non basta il gol di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La Roma vince anche in Europa, Midtjylland piegato 2-1

