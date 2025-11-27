La Roma vince anche in Europa Midtjylland piegato 2-1

Ilgiornaleditalia.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A segno El Aynaoui ed El Shaarawy, Dybala torna titolare ma si ferma Koné. ROMA - La Roma batte 2-1 il Midtjylland, in casa, nel match valido per la quinta giornata della prima fase di Europa League. Apre le marcature El Aynaoui dopo sette minuti ed El Shaarawy raddoppia all'83'. Non basta il gol di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

la roma vince anche in europa midtjylland piegato 2 1

© Ilgiornaleditalia.it - La Roma vince anche in Europa, Midtjylland piegato 2-1

Altri contenuti sullo stesso argomento

roma vince europa midtjyllandRoma-Midtjylland 2-1, le pagelle: El Ayanoui, classe e sudore. Ghilardi promette bene. E torna al gol pure El Shaarawy - Un successo arrivato con i gol di El Aynaoui ed El Shaarawy e con qualche brivido ... Riporta leggo.it

roma vince europa midtjyllandEUROPA LEAGUE - Roma-Midtjylland 2-1, decisivi i gol di El Aynaouni ed El Shaarawy - 0, nella ripresa la Roma trova il raddoppio al minuto 83, con il nuovo entrato El Shaarawy. Come scrive napolimagazine.com

roma vince europa midtjyllandGALLERY - Roma-Midtjylland 2-1: apre El Aynaoui, chiude El Shaarawy - I giallorossi conquistano tre punti fondamentali ai fini della qualificazione grazie ad una rete per tempo. Secondo ilromanista.eu

Cerca Video su questo argomento: Roma Vince Europa Midtjylland