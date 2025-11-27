La Roma riapre la corsa verso gli ottavi di Europa League | Midtjylland battuto 2-1

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

grazie alle reti di El Aynaoui e El Shaarawy. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

roma riapre corsa versoLa Roma riapre la corsa verso gli ottavi di Europa League: Midtjylland battuto 2-1 - 1: Gasperini riapre la corsa verso gli ottavi di Europa League grazie alle reti di El Aynaoui e El Shaarawy. fanpage.it scrive

ROMA - Dybala e Bailey verso il recupero - Alla ripresa degli allenamenti a Trigoria di lunedì mattina, sono tornati parzialmente in gruppo sia Paulo Dybala che Leon Bailey. Lo riporta napolimagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Riapre Corsa Verso