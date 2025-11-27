La Roma riapre la corsa verso gli ottavi di Europa League | Midtjylland battuto 2-1

grazie alle reti di El Aynaoui e El Shaarawy. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sky tg24. . Riapre la prima casa di Pier Paolo Pasolini a Roma, dove abitò fra il 1951 e il 1954, per diventare un nuovo centro culturale. Un percorso cominciato quando il produttore cinematografico Valsecchi acquistò l'appartamento all'asta - facebook.com Vai su Facebook

Maria Grazia Chiuri riapre il Teatro La Cometa a Roma: moda e arte si incontrano. L’intervista al Tg La7 tg.la7.it/spettacolo/tea… Vai su X

ROMA - Dybala e Bailey verso il recupero - Alla ripresa degli allenamenti a Trigoria di lunedì mattina, sono tornati parzialmente in gruppo sia Paulo Dybala che Leon Bailey. Lo riporta napolimagazine.com