La Roma ora va forte anche in Europa League battuto il Midtjylland 2-1

La Roma batte 2-1 il Midtjylland, in casa, nel match valido per la quinta giornata della prima fase di Europa League. Apre le marcature El Aynaoui dopo sette minuti ed El Shaarawy raddoppia all'83'. Non basta il gol di Paulinho (giunto all'87') ai danesi per evitare la prima sconfitta nella competizione (erano fino a ora a punteggio pieno, a quota 12). Seconda vittoria consecutiva in Europa per.

Roma in ansia per Koné: forte botta e taglio alla caviglia. Domani gli esami, Napoli a rischio Vai su X

