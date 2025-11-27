La Roma ora va forte anche in Europa League battuto il Midtjylland 2-1 Bologna a raffica 4-1 Fiorentina ko pure in Conference

La Roma batte 2-1 il Midtjylland, in casa, nel match valido per la quinta giornata della prima fase di Europa League. Apre le marcature El Aynaoui dopo sette minuti ed El Shaarawy raddoppia all’83'. Non basta il gol di Paulinho (giunto all’87') ai danesi per evitare la prima sconfitta nella competizione (erano fino a ora a punteggio pieno, a quota 12). Seconda vittoria consecutiva in Europa per. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La Roma ora va forte anche in Europa League, battuto il Midtjylland 2-1. Bologna a raffica (4-1). Fiorentina ko pure in Conference

Contenuti che potrebbero interessarti

ALTRO SUCCESSO | La Roma ora va forte anche in Europa League, battuto il Midtjylland 2-1 https://gazzettadelsud.it/?p=2135501 - facebook.com Vai su Facebook

Roma in ansia per Koné: forte botta e taglio alla caviglia. Domani gli esami, Napoli a rischio Vai su X

La Roma ora va forte anche in Europa League, battuto il Midtjylland 2-1. Bologna a raffica (4-1). Fiorentina ko pure in Conference - 1 il Midtjylland, in casa, nel match valido per la quinta giornata della prima fase di Europa League. Lo riporta msn.com

Europa League – La Roma batte il Midtjylland e rientra in piena zona Playoff, primo ko per i danesi - E' terminata da pochi minuti la sfida valida per il girone di Europa League tra la Roma e i danesi del Midtjylland. Scrive sportface.it

Europa League: la Roma piega il Midtjylland, ma è in ansia per Konè - Contro la prima in classifica del Super Girone, primo successo in casa nella competizione per i giallorossi. Segnala ansa.it