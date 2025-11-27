La Roma batte 2-1 il Midtjylland | le parole di Ghilardi e El Shaarawy
Dopo le due sconfitte casalinghe con Lille e Viktoria Plzen la Roma ha reagito e dato nuova linfa al proprio cammino in Europa League, superando prima della sosta e Rangers e poi stasera il Midjylland. I gol di El Aynaoui ed El Shaarawy hanno garantito i tre punti alla formazione di Gasperini, che è tornata pienamente in corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di finale e guarda con fiducia alla prossima sfida con il Celtic. Ghilardi: “Ero abbastanza emozionato”. In zona mista ha così parlato del match Ghilardi: “Meglio con un attaccante fisso o di movimento? Non te lo saprei dire, sono scelte del mister, lui ci mette in campo e cerchiamo sempre di dare il massimo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Altre letture consigliate
CHE PROVA DELLA ROMA ? La squadra di Gaspetini batte il Midtjylland, primo in classifica, e conquista la seconda vittoria consecutiva in Europa League Vai su X
` ! - Roma nel Piatto Domenica 30 Novembre a pranzo un menù all'insegna dei sapori autentici della Capitale! Preparatevi di nuovo a un viaggio di che "te deve fà batte el core"! - facebook.com Vai su Facebook
La Roma non si ferma più: 2-1 al Midtjylland, decidono El Aynaoui e El Shaarawy - Seconda vittoria di fila in Europa League per la Roma che batte in casa il Midtiylland capolista pe 2- Lo riporta tuttosport.com
La Roma vince anche in Europa, Midtjylland piegato 2-1 - 1 il Midtjylland, in casa, nel match valido per la quinta giornata della prima fase di Europa League. Lo riporta msn.com
Roma batte Midtjylland 2-1: prima vittoria casalinga in Europa League e brivido finale - La Roma centra la prima vittoria casalinga in questa Europa League, superando 2- Secondo msn.com