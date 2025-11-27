La rivoluzione del calcio femminile
Prato, 27 novembre 2025 – Il meeting del Panathlon Club Prato, ospitato nella suggestiva cornice del ristorante club house Zenith Prato all’interno del centro sportivo Bruno Chiavacci, ha offerto una serata di grande spessore culturale e sociale con il titolo “Protagoniste in campo: la rivoluzione del calcio femminile”. Un tema che oggi più che mai racconta un mondo in fermento, dove passione, competenza e coraggio stanno ridisegnando il panorama sportivo nazionale. Il presidente del Panathlon, Massimiliano Martini, ha aperto l’incontro con un commosso ricordo di Aldo Facchini e Piero Ceccatelli, figure storiche del sodalizio, alla cui memoria si sono uniti i saluti di Roberto Baldi e Urano Corsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
