La rivincita di Paride Mazzotta | trascina Forza Italia con il doppio dei voti del 2020

LECCE – La Commissione parlamentare antimafia lo ha inserito nell’elenco dei 16 candidati in posizione di conflitto con il codice di autoregolamentazione delle candidature, il voto popolare lo ha proiettato ancora una volta nel consiglio regionale.La vicenda di Paride Mazzotta è un esempio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - La rivincita di Paride Mazzotta: trascina Forza Italia con il doppio dei voti del 2020

Altri contenuti sullo stesso argomento

La rivincita di Paride Mazzotta: trascina Forza Italia con il doppio dei voti del 2020 ift.tt/QrqKwmv ift.tt/nwtqhCg Vai su X

La rivincita di Paride Mazzotta: trascina Forza Italia con il doppio dei voti del 2020 - La sua candidatura, lo ha detto la Commissione Antimafia, era in contrasto con il codice di autoregolamentazione dei partiti a causa del suo coinvolgimento in un procedimento penale in corso. Secondo lecceprima.it

Impresentabili, Mazzotta (Fi): "Errore di persona". La commissione antimafia: "No, è a processo" - Secondo la commissione Antimafia, avrebbero violato il codice di autoregolamentazione quattro candidati. Segnala rainews.it

Mazzotta (FI): "Impresentabile? Non sono io. La Commissione corregga subito" - "Io non sono indagato per turbativa d'asta, questo è sicuro, c'è stato uno scambio di persona", lo dice Paride Mazzotta contattato dal Foglio dopo che è stata resa nota la lista degli impresentabili ... Si legge su ilfoglio.it