La rete in Fibra ottica Planetel al servizio dei Comuni

L'infrastruttura Planetel abilita comuni digitali, servizi smart ed ecosistemi locali connessi. Portare connettività, innovazione e sicurezza digitale nei territori significa investire nel futuro delle persone, delle imprese e delle amministrazioni. È una responsabilità che in Planetel si assumono ogni giorno attraverso l'ampliamento della loro rete proprietaria in fibra ottica. Oggi conta oltre 3,300 km di infrastruttura, più di 1,200 cabinet e circa 300 Comuni collegati con banda ultra-larga. Ma una rete non è più solo 'connettività'. Rappresenta, infatti, un pilastro strategico di sovranità tecnologica, continuità operativa e prossimità digitale.