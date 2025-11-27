La responsabilità civile dei docenti per infortunio degli studenti | normativa giurisprudenza e casi pratici DIRITTO IN CATTEDRA con Miceli Anief LIVE Giovedì 27 novembre alle 17 | 00

Il nuovo appuntamento di "Diritto in cattedra", il format di consulenza legale in onda sui canali social di Orizzonte Scuola (Facebook e YouTube), offre un approfondimento sulla responsabilità civile dei docenti in caso di infortunio degli studenti, con particolare attenzione agli aspetti normativi, ai riferimenti giurisprudenziali e ai casi pratici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

