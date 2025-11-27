La respirazione a cinque dita è una delle tecniche di rilassamento più semplici da praticare Ecco i passaggi da seguire per provarla

La respirazione a cinque dita è una delle tecniche di rilassamento più semplici da praticare e sta diventando un riferimento nel panorama del benessere quotidiano. Si basa sull’unione tra respiro consapevole e stimolazione tattile, due strumenti che aiutano a riportare l’attenzione al corpo e a interrompere il ritmo frenetico della mente. Proprio per la sua immediatezza, viene utilizzata in momenti di stress, agitazione o difficoltà a concentrarsi. La tecnica consiste nel poggiare una mano davanti a sé e, con l’indice dell’altra mano, seguire lentamente il contorno di ogni dito: si inspira mentre si risale lungo un lato e si espira mentre si scende dall’altro. 🔗 Leggi su Amica.it

