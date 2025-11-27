Dalla newsletter di Greenkiesta (iscrizioni qui ) – Pochi giorni fa, a Roma, è stato presentato il report più importante dell’anno sulla mobilità degli italiani, realizzato dall’Istituto superiore di formazione e ricerca per i trasporti (Isfort). Il titolo, “Eppur si muove”, si riferisce a qualche miglioramento ancora troppo timido per un Paese con il nostro potenziale e il nostro prodotto interno lordo. La dipendenza made in Italy dall’auto privata è in realtà più viva che mai, all’orizzonte non vediamo uno shift modale strutturale verso la mobilità sostenibile, e ora capiremo i motivi. Spulciando i dati, si nota che l’81,3 per cento degli spostamenti in auto avviene entro i dieci chilometri, e il 73 per cento è limitato all’interno dei confini comunali. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La resistenza tutta italiana a una reale transizione verso la mobilità sostenibile