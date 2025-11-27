La Regione Siciliana acquisterà la casa di Modugno a Lampedusa diventerà Centro per la biodiversità del Mediterraneo

La casa di Domenico Modugno a Lampedusa La Regione Siciliana acquisterà per 13,3 milioni di euro la casa di Domenico Modugno a Lampedusa per trasformarla in un centro dedicato alla biodiversità mediterranea entro il 2026. L’annuncio ufficiale e il progetto. L’assessorato regionale all’Ambiente, guidato da Giusi Savarino, ha firmato un accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri per destinare fondi al ripristino ambientale in cinque aree protette siciliane. Tra queste figura la Riserva naturale Isola di Lampedusa, dove è prevista la riqualificazione della costa meridionale, la ricostituzione della vegetazione autoctona e l’acquisizione dell’ex abitazione del cantautore Domenico Modugno. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - La Regione Siciliana acquisterà la casa di Modugno a Lampedusa, diventerà Centro per la biodiversità del Mediterraneo

