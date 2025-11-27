La Questura si colora di arancione Violenza domestica e atti persecutori Dall’inizio dell’anno 72 ammonimenti
I reati da codice rosso, in Umbria, sembrano essere in aumento. Un fenomeno più volte rimarcato tanto dai procuratori che dal procuratore generale Sergio Sottani. Effetto anche, però, dell’aumentata propensione a denunciare le violenza subite. In questa ottica, un elemento relativamente positivo. Alle maggiori denunce, corrispondono i numerosi provvedimenti di prevenzioni firmati dal questore di Perugia, Dario Sallustio. Nello specifico, fino al 24 novembre, dall’inizio dell’anno, sono stati disposti 72 ammonimenti. Di questi 46 per violenza domestica e 26 per atti persecutori. Di prevenzione hanno parlato, nei giorni scorsi, il commissario capo, Desirè Anzalone, intervenendo all’evento "Sentinelle nelle professioni", organizzato dalla Cina nella sede di Ponte San Giovanni dell’associazione, e la dirigente della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile, primo dirigente Maria Assunta Ghizzoni che è stata tra i relatori dell’evento organizzato dall’Ordine degli avvocati e dal Comitato pari opportunità del Consiglio giudiziario della Corte d’appello di Perugia, dal titolo "Formazione, specializzazione e deontologia professionale nel contrasto alla violenza di genere " che si è svolto alla sala dei Notari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La sede della Questura si colora di arancione per sensibilizzare la città e sostenere le vittime di abusi #InCitta Vai su X
La sede della Questura si colora di arancione per sensibilizzare la città e sostenere le vittime di abusi #InCitta - facebook.com Vai su Facebook
La Questura si colora di arancione. Violenza domestica e atti persecutori. Dall’inizio dell’anno 72 ammonimenti - Un fenomeno più volte rimarcato tanto dai procuratori che dal procuratore generale Sergio Sottani. Riporta msn.com
La Questura di Rieti si illumina di arancione contro la violenza sulle donne - Anche quest’anno, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro donne, la Polizia di Stato ha aderito all’iniziativa “Orange the world” promossa da “UN Women”, en ... Da rietinvetrina.it
“Orange the World”: Questura e presidi vibonesi della polizia si colorano di arancione contro la violenza di genere - In occasione del 25 novembre gli agenti hanno distribuito in città materiale informativo dedicato alla prevenzione. ilvibonese.it scrive