La Questura si colora di arancione Violenza domestica e atti persecutori Dall’inizio dell’anno 72 ammonimenti

I reati da codice rosso, in Umbria, sembrano essere in aumento. Un fenomeno più volte rimarcato tanto dai procuratori che dal procuratore generale Sergio Sottani. Effetto anche, però, dell’aumentata propensione a denunciare le violenza subite. In questa ottica, un elemento relativamente positivo. Alle maggiori denunce, corrispondono i numerosi provvedimenti di prevenzioni firmati dal questore di Perugia, Dario Sallustio. Nello specifico, fino al 24 novembre, dall’inizio dell’anno, sono stati disposti 72 ammonimenti. Di questi 46 per violenza domestica e 26 per atti persecutori. Di prevenzione hanno parlato, nei giorni scorsi, il commissario capo, Desirè Anzalone, intervenendo all’evento "Sentinelle nelle professioni", organizzato dalla Cina nella sede di Ponte San Giovanni dell’associazione, e la dirigente della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile, primo dirigente Maria Assunta Ghizzoni che è stata tra i relatori dell’evento organizzato dall’Ordine degli avvocati e dal Comitato pari opportunità del Consiglio giudiziario della Corte d’appello di Perugia, dal titolo "Formazione, specializzazione e deontologia professionale nel contrasto alla violenza di genere " che si è svolto alla sala dei Notari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it