La prova della nuova e graffiante Peugeot 308

A me gli occhi, please. È lo "sguardo" graffiante di nuova Peugeot 308 a colpire, da vicino e da lontano, mentre incede sulle strade portoghesi nel test drive internazionale del nuovo modello francese, in doppia versione, berlina e station wagon. Nel nuovo frontale ruggisce ancora di più il leone emblema del marchio, che in questo modello non soltanto nasconde il radar di prossimità, ma si illumina, diventando un vero imprinting distintivo soprattutto la notte, circondata dalla firma luminosa a tre artigli, e da una serie di filamenti luminosi che mettono in risalto la calandra e le conferiscono una presenza regale sulle strade che costeggiano l'oceano.

