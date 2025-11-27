La proposta di un affare e scatta la truffa dei falsi brillanti | uomo si dà alla fuga ma viene fermato dentro il Comune di Villa

Inseguimento tra i corridoi del Palazzo comunale di Villa San Giovanni: fermato un uomo, restituita gran parte dei 2.500 euro sottratti con un raggiro.Attimi di concitazione all’interno del Palazzo, dove un uomo sospettato di aver appena messo a segno una presunta truffa è stato bloccato dai. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

