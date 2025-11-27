La Promessa anticipazioni 28 novembre | Curro e deluso e preoccupato dopo la confessione di Jana

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Dopo aver affrontato Leocadia, Jana tranquillizza Curro, spiegando che la confessione ha portato informazioni utili. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Curro se la prende con Jana per aver parlato delle sue origini con Leocadia Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Il ritorno di Ana riaccende le speranze di Santos, disposto a tutto per riunire i suoi genitori. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 28 novembre: Curro e deluso e preoccupato dopo la confessione di Jana

