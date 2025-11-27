La Promessa anticipazioni 28 novembre 2025 | Curro scopre la verità

Nella puntata di La Promessa di venerdì 28 novembre 2025, il destino di Curro cambia per sempre. Jana trova finalmente il coraggio di raccontargli un segreto legato al suo passato e alla famiglia Luján. La giovane cameriera sa che quelle parole potrebbero distruggere equilibri costruiti con fatica nella tenuta. Intanto, tra i corridoi del palazzo, Cruz e Lorenzo temono che la verità faccia crollare i loro piani di potere. Anche Angela e Martina osservano con inquietudine, consapevoli che nulla sarà più come prima. Uomini e Donne, chi può sostituire Rosario sul trono Scopri il nome dell’ex tronista in pole position Jana confessa a Curro un segreto legato alle sue origini. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

