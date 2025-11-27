La Promessa Anticipazioni 28 novembre 2025 | Curro deluso da Jana non doveva tradirlo così!

Comingsoon.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 28 novembre 2025. Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

la promessa anticipazioni 28 novembre 2025 curro deluso da jana non doveva tradirlo cos236

© Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni 28 novembre 2025: Curro deluso da Jana, non doveva "tradirlo" così!

Leggi anche questi approfondimenti

promessa anticipazioni 28 novembreLa Promessa Anticipazioni 28 novembre 2025: Curro deluso da Jana, non doveva "tradirlo" così! - Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 28 novembre 2025. Riporta comingsoon.it

promessa anticipazioni 28 novembreLa Promessa, anticipazioni venerdì 28 novembre 2025: Curro non appoggia Jana - Curro non appoggia Jana per la decisione di aver rivelato parecchi dettagli importanti del suo passato a Leocadia ... msn.com scrive

promessa anticipazioni 28 novembreLa Promessa, trame settimanali dal 22 al 28 novembre: Santos ricatta Pia - Santos ricatterà Pia per agevolare sua madre Ana nel ricongiungimento con Ricardo nelle puntate La Promessa in onda dal 22 al 28 novembre. Riporta superguidatv.it

Cerca Video su questo argomento: Promessa Anticipazioni 28 Novembre